Barış Alper Yılmaz: Juventus'a yüzde 100 hazırız

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, yarın saat 20.45'te İtalyan ekibi Juventus’u konuk edecek.

Maç öncesinde Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Yılmaz, "Ülkemiz, kulübümüz için çok önemli bir maç. Yüzde 100 hazırız. Son antrenmanı yapacağız. Hocamızın taktiğini sahada uygularsak taraftarımıza güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz. Umarım kazanırız." diye konuştu.

"KENAN YILDIZ ÇOK İYİ BİRİ VE ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU"

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile maç hakkında konuşmadığını ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi bir insan, iyi bir futbolcu. İnşallah bu sene Dünya Kupası’na gideriz. Çok iyi oynar ama inşallah biz kazanırız." şeklinde konuştu.

Zor bir maç olacağına vurgu yapan Barış Alper Yılmaz, "Buralar hatanın az olduğu yer. İnşallah hata yapmamaya çalışırız ve kazanırız. Burası vitrin yeri ve inşallah iyi oynarım." ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL HEDEFLERİMİZ, TAKIM HEDEFLERİMİZİN GERİSİNDE"

Bireyselden ziyade takım hedeflerinin önemli olduğunu aktaran Yılmaz, "Takım hedeflerimize odaklanmamız gerekiyor. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Pozisyon fark etmiyor. Bireysel hedeflerimiz, takım hedeflerimizin gerisinde." açıklamasında bulundu.

Yeni transferler Hollandalı futbolcu Noa Lang ile arasındaki rekabetin sorulması üzerine sarı-kırmızılı futbolcu, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Buraya gelen oyuncular her zaman iyi oyunculardır. Yeni gelen transferlerimiz çok iyi insan ve çok iyi futbolcu. Hocam kime görev verirse bilin ki en iyisi o. Saha içerisinde kim oynuyorsa oynasın o hak ediyordur bence." diye cevap verdi.