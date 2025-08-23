Barış Alper Yılmaz, Kayserispor kafilesinde olmayacak

Galatasaray'da transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hafta içinde bazı antrenmanlara çıkmayan milli futbolcu, Kayserispor maçı öncesindeki son antrenmanda da yer almadı.

SON ANTRENMANDA YER ALMADI

Kayserispor maçı öncesi cumartesi günü erken saatlerde Kemerburgaz'a gelen Barış Alper, takımla birlikte çalışmadı ve salonda bireysel çalışma yaptı.

Buna göre Barış'ın, Kayserispor maçı kafilesinde yer alması beklenmiyor. Milli futbolcu, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

"KADRO DIŞI YOK"

