Barış Alper Yılmaz'ın deparı gündem oldu

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılması beklenen ancak yönetimin kendisini bırakmaması nedeniyle takımda kalan Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk maçlarındaki etkisiz performansıyla taraftarların tepkisini çekmişti.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Ancak son dönemdeki performansıyla adeta küllerinden doğan yıldız futbolcu, yakaladığı çıkışla takımı sırtlayan isimlerden biri oldu.

74 METREYİ 9 SANİYEDE KOŞTU

Kasımpaşa maçında Yunus'a attırdığı gol öncesi inanılmaz bir depar atan Barış Alper'in, 74 metrelik mesafeyi 9 saniyede koştuğu belirlendi.

ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Kasımpaşa karşısında da 2 asistle yıldızlaşan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon ligde 8. asistini yaparak kariyer asist rekorunu da kırdı.

Yıldız oyuncunun 7 asistinin yanında 4 de golü bulunuyor.