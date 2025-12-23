Barış Alper Yılmaz'ın deparı gündem oldu

- Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçında attığı inanılmaz deparla dikkat çekti.
- 74 metreyi 9 saniyede koşarak Yunus'a asist yaptı ve maçta toplam 2 asistle öne çıktı.
- Bu sezon ligde 8 asistle kariyer rekorunu kıran yıldız oyuncunun toplam 4 golü bulunuyor.
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılması beklenen ancak yönetimin kendisini bırakmaması nedeniyle takımda kalan Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk maçlarındaki etkisiz performansıyla taraftarların tepkisini çekmişti.
KÜLLERİNDEN DOĞDU
Ancak son dönemdeki performansıyla adeta küllerinden doğan yıldız futbolcu, yakaladığı çıkışla takımı sırtlayan isimlerden biri oldu.
74 METREYİ 9 SANİYEDE KOŞTU
Kasımpaşa maçında Yunus'a attırdığı gol öncesi inanılmaz bir depar atan Barış Alper'in, 74 metrelik mesafeyi 9 saniyede koştuğu belirlendi.
ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Kasımpaşa karşısında da 2 asistle yıldızlaşan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon ligde 8. asistini yaparak kariyer asist rekorunu da kırdı.
Yıldız oyuncunun 7 asistinin yanında 4 de golü bulunuyor.