Yüksel Yıldırım bizzat duyurdu: Samsunspor'dan Fenerbahçe için resmi açıklama geldi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Samsunspor'dan Anthony Musaba'ydı.

Musaba'nın menajerinin, Fenerbahçe ile görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldiği belirtilirken bu gelişme, transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

Domenico Tedesco'nun özellikle istediği Hollandalı futbolcu için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, açıklamada bulundu.

"BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİLER, TERBİYESİZLİK"

Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Samsunspor ile resmi bir temas kurmadığını söyledi.

Konuyla ilgili olarak Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanan Yıldırım, şunları söyledi:

"Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanıp almaya çalışıyorlar diye biliyorum.



Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalması için gerekli miktar var. Onu peşin öderlerse alırlar."

SERBEST KALMA BEDELİ 6 MİLYON EURO

Anthony Musaba'nın serbest kalma bedeli Transfermarkt'a göre, Türkiye içindeki takımlara 6 milyon euro.

Öte yandan bu sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den transfer edilen Anthony Musaba, Samsunspor forması ile çıktığı 22 maçta 6 gol ve 3 asistle 9 gole doğrudan etki ederken başarılı dripling, adam geçme gibi birçok hücum istatistiğinde en önemli oyuncular arasında yer alıyor.