Ismail Jakobs'tan eleştirilere tepki: Yatağımın yanında mı oturuyorsun?

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Senegal Milli Takımı'na katılan Ismail Jakobs, SAY LESS YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Jakobs, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Senegalli oyuncu, gazetecilerin özel hayatına dair söylemlerini eleştirdi.

Jakobs, sakatlık dönemlerinde evden çıkmak istemediğini ve çıkmayı tercih etmediğini söyledi.

"EVDEN ÇIKAR ÇIKMAZ İNSANLARIN KAYDA ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Jakobs şunları söyledi:

"Sakatlık dönemleri gerçekten kötü bir dönem, çünkü evimden çıkmıyorum. Ama evimden çıkmamamın sebebi tembellik falan değil. Teorik olarak dışarı çıkmamda bir sakınca yok aslında; yemek yemeye gidebilirim, dışarı çıkabilirim. Arkadaşlarım burada, onlarla buluşabilirim. Ama burada şöyle bir his var içimde: Evden çıkar çıkmaz insanların hemen bunu kayda alacağını, konuşacağını düşünüyorum. “Bu adam sakat değil miydi, nasıl dışarıda olabilir? Nasıl yürüyüş yapabilir? Nasıl AVM’ye gidebilir? Nasıl alışveriş yapabilir? Nasıl restoranda oturabilir? Hani sakattı?” gibi.

"BUNLAR İNSANI ÇOK FAZLA YORAN ŞEYLER"

Sonra da şöyle deniyor: “Hey, bunun spor salonunda, fizyo masasında olması gerekmiyor mu? Nasıl şu an burada olabilir?” İşte bunlar bazen gerçekten insanı çok fazla yoran, çok sinir eden şeyler."

"BEKARIM, ELBETTE KADINLARLA GÖRÜŞÜYORUM"

26 yaşındayım, bekarım. Elbette kadınlarla görüşüyorum, ne bileyim. Arkadaşlarımla takılıyorum ve bundan da keyif alıyorum. Ama buna rağmen tamamen profesyonelim. Bazı şeyler yapıyorsun ama anlatılan hikâyeler tamamen yanlış oluyor.

"GAZETELER HAKKIMDA 'BU ÇOCUK HİÇ UYUMUYOR' DİYOR"

Geçenlerde, hiç sevgilim olmamışken “sevgilisi vardı” diye anlatılıyor. Sonra da “ondan sonra tekrar gece hayatına düştü, sürekli partiliyor” deniyor. Gazeteciler çıkıp, benim hakkımda “Bu çocuk hiç uyumuyor” diyor.

"YATAĞIMIN YANINDA MI OTURUYORSUN"