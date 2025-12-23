Kupada derbinin VAR hakemi belli oldu

- Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
- AVAR'da Anıl Usta ve Gökhan Barcın görev yapacak.
- Maç Chobani Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak.
Türkiye Kupası'nın ilk haftasındaki derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Merkez Hakem Kurulu, mücadelenin VAR hakeminin Abdullah Buğra Taşkınsoy olduğunu duyurdu.
AVAR'da ise Anıl Usta ve Gökhan Barcın görev yapacak.
VAR'DA TAŞKINSOY, SAHADA ÇAKIR OLACAK
Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Erbil yapacak.