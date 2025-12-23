Abone ol: Google News

Kupada derbinin VAR hakemi belli oldu

Türkiye Kupası’nda bu akşam oynanacak Fenerbahçe–Beşiktaş derbisinde VAR hakemi belli oldu. MHK’nın açıklamasına göre dev maçta VAR görevini Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 12:49
  • Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
  • AVAR'da Anıl Usta ve Gökhan Barcın görev yapacak.
  • Maç Chobani Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak.

Türkiye Kupası'nın ilk haftasındaki derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Merkez Hakem Kurulu, mücadelenin VAR hakeminin Abdullah Buğra Taşkınsoy olduğunu duyurdu.

AVAR'da ise Anıl Usta ve Gökhan Barcın görev yapacak.

VAR'DA TAŞKINSOY, SAHADA ÇAKIR OLACAK 

Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Erbil yapacak.

