Barış Alper Yılmaz'la taraftar arasındaki buzlar eridi

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile barış sağlandı. Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçı öncesi tribüne çağrıldı ve özel hazırlanan pankartın önünde poz verdi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 16:47
  • Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile taraftar arasındaki gerilim sona erdi.
  • Bodo/Glimt maçındaki protestonun ardından, Göztepe maçı öncesi taraftarlar Barış Alper için özel bir pankart hazırladı.
  • Barış Alper, pankartın önünde poz vererek barışı pekiştirdi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Bodo/Glimt maçında bazı taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaşmıştı.

Protestonun ardından bugün Göztepe maçı öncesi taraftarlar ve Yılmaz arasında barış sağlandı.

ÖZEL PANKART HAZIRLANDI: TRİBÜNE ÇAĞRILDI 

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepe maçında Barış Alper için özel bir pankart hazırladı.

Barış Alper, Göztepe maçı öncesi tribüne çağrıldı ve kendisi için hazırlanan pankartın önünde poz verdi.

İşte o anlar...

