Barış Alper Yılmaz'la taraftar arasındaki buzlar eridi

- Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile taraftar arasındaki gerilim sona erdi.
- Bodo/Glimt maçındaki protestonun ardından, Göztepe maçı öncesi taraftarlar Barış Alper için özel bir pankart hazırladı.
- Barış Alper, pankartın önünde poz vererek barışı pekiştirdi.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Bodo/Glimt maçında bazı taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaşmıştı.
Protestonun ardından bugün Göztepe maçı öncesi taraftarlar ve Yılmaz arasında barış sağlandı.
ÖZEL PANKART HAZIRLANDI: TRİBÜNE ÇAĞRILDI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepe maçında Barış Alper için özel bir pankart hazırladı.
Barış Alper, Göztepe maçı öncesi tribüne çağrıldı ve kendisi için hazırlanan pankartın önünde poz verdi.
İşte o anlar...