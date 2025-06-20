Barış Telli, balayını milli takım kampında geçiriyor

Kırşehir'de kampta Ampute Futbol Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Barış Telli, düğününden sadece 24 saat sonra kampa katılarak büyük bir fedakarlığa imza attı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Telli, milli formayı giymenin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

"AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZ HER ZAMAN ÖNDE GELİR"

Telli, şu ifadeleri kullandı:

Ay-yıldızlı bayrağımız her zaman önde gelir. Düğünü yaptım, 24 saat geçmeden kampa davet edildim. 20 erkekle balayı yaşıyorum. Önemli bir şampiyonaya iyi şekilde hazırlanıyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonu olan bir takımız. Şampiyonadan iyi bir derece ve kupa ile dönmek istiyoruz. Bayrağımızı her yerde dalgalandırmak istiyoruz. Milli dava bizim için her şeyden önce gelir. Eşim burada kampta olmamı destekliyor. Benim burada olmam eşimin de hoşuna gitmekte, o da benim gibi milli duygular besliyor.