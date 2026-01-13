Gaziantep FK, Kocaelispor'u tek golle geçti! Burak Yılmaz maça damga vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Gaziantep FK oldu.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Christopher Lungoyi'den geldi.

ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Maçın 12. dakikasında VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK'da Tayyip Talha Sanuç direkt kırmızı kart gördü.

Burak Yılmaz, hakem Burak Pakkan'ın kararına çok sinirledi.

Burak Yılmaz'ın sözlü itirazlarının şiddeti arttı ve hakemin üzerine yürüdü.

Yılmaz'ın yardımcıları araya girerek genç teknik direktörü sakinleştirmeye çalıştı.

Hakem Burak Pakkan bir kırmızı kart da Burak Yılmaz'a gösterdi.

Burak Yılmaz tribüne giderken bu kez 4. hakemin üzerine yürümeye çalıştı bu kez güvenlik görevlileri araya girdi.

SIRADAKİ MAÇLARI

Kocaelispor'da ise 90+4'te Habib Keita kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 3'e yükseltirken, Kocaelispor 3 puanda kaldı.

Türkiye Kupası'nın bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Keçiörengücü deplasmanına gidecek; Kocaelispor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.