Başakşehir, 3 puanı 3 golle aldı: Volkan Demirel galibiyete hasret kaldı!

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Ev sahibi, ilk devreyi Shomurodov (9' 40') ve Bertuğ Yıldırım'ın (42') golleriyle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Nuri Şahin'in öğrencileri maçtan 3-0 galip ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR RAHAT KAZANDI

47 puana yükselen Başakşehir, bir sonraki maçında Trabzonspor'a konuk olacak.

Diğer yandan Gençlerbirliği'nin ligde galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ YİNE KAYBETTİ

Bunun yanı sıra Volkan Demirel yönetiminde üst üste 4. kez mağlup olan Gençlerbirliği, genç çalıştırıcı göreve geldiği günden bu yana ilginç bir grafik çiziyor.

Öyle ki Gençlerbirliği, Demirel'in yeniden göreve gelmesinin ardından henüz gol sevinci yaşayamadı.

GOL ATMAYI UNUTTULAR

İşte Gençlerbirliği'nin son dönemde aldığı skorlar...

0-0 Alanyaspor

0-2 Beşiktaş

1-0 Konyaspor

0-2 Göztepe

3-0 Başakşehir