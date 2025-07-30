Başakşehir, Abbosbek Fayzullaev’i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Başakşehir, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Turuncu-lacivertli ekip, son olarak Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen 21 yaşındaki Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

CSKA MOSKOVA PERFORMANSI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Son olarak CSKA Moskova’da oynayan ve Özbekistan Milli Takımı’nda da görev yapan Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova formasıyla lig ve kupa dahil toplam 39 maça çıkan genç oyuncu, 3 kez fileleri havalandırdı.

BAŞAKŞEHİR'İN İKİNCİ ÖZBEK OYUNCUSU

Fayzullaev, bu sezon Başakşehir’in kadrosuna kattığı ikinci Özbek futbolcu olurken, Eldor Shomurodov’un ardından takıma katıldı.