Başakşehir - Alanyaspor maçında kazanan yok

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

KAZANAN YOK

Başakşehir, 29. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Alanyaspor, 51. dakikada Uchenna Ogundu ile durumu 1-1'e getirdi.

Başakşehir'de ilk golü atan Shomurodov, 53. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

NURİ ŞAHİN YÖNETİMİNDE İLK PUAN KAYBI

Yeni teknik direktörü Nuri Şahin yönetiminde ilk maçına çıkan Başakşehir, ilk kez puan kaybı yaşadı.

Bu sonucun ardından Başakşehir (5 maç) 6, Alanyaspor 9 puana yükseldi.

ALANYASPOR'UN RAKİBİ GALATASARAY

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.