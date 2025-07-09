Başakşehir, Avusturya kampında Braunschweig ile yenişemedi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde sürdüren RAMS Başakşehir, hazırlık maçında Almanya 2. Lig ekibi Eintracht Braunschweig ile karşılaştı. Mücadele, Jenbach köyüyle aynı adı taşıyan statta oynandı ve golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİ AYRI 11, DEĞİŞMEYEN SKOR

İstanbul temsilcisi karşılaşmaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Umut Güneş, Ivan Brnic ve Nuno Da Costa’dan oluşan ilk 11’le başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan, ikinci yarıda kadroda büyük değişiklik yaptı ve sahaya Volkan Babacan, Festy Ebosele, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berkay Özcan, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo ve Hamza Lukovac’ı sürdü.

Her iki takım da girdiği fırsatları gole çeviremeyince mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

TÜRK TARATARLARDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmayı yaklaşık 100 kişilik Türk taraftar grubu tribünden takip etti. Taraftarlar, maç sonunda teknik direktör Çağdaş Atan ve oyuncularla fotoğraf çektirerek sevgi gösterisinde bulundu.

Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın Seefeld kampında devam edecek.