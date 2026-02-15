Başakşehir - Beşiktaş - CANLI SKOR

- Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.
- Müsabaka, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.
- Karşılaşma, BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
GÜNCEL SKOR: BAŞAKŞEHİR 0-0 BEŞİKTAŞ
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.
Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturuyor.
Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER