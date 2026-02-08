Başakşehir, Eyüpspor'u iki golle geçti

- Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor'u 2-1 yendi.
- Davie Selke ve Eldor Shomurodov golleri attı, Eyüpspor'un tek golü Umut Bozok'tan geldi.
- Bu galibiyetle Başakşehir'in yenilmezlik serisi sekiz maça çıktı ve puanı 33 oldu.
Süper Lig'in 21. haftasında Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.
Başakşehir, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı 2-1'lik skorla kazandı.
BAŞAKŞEHİR İKİ GOLLE GÜLDÜ
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 53. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.
Eyüpspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Umut Bozok attı.
YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde son dönemdeki yükselişine devam etti.
Nuri Şahin'in ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini sekiz maça yükseltti.
Başakşehir, bu süreçte altıncı galibiyetini elde etti.
LİGDE SON DURUMLARI
Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 33 puana yükseldi. Eyüpspor, 18 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eyüpspor, Galatasaray deplasmanına gidecek.