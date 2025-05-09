Başakşehir - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: BAŞAKŞEHİR 0-0 FENERBAHÇE
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek.
Karşılaşmanın VAR hakemi Portekizli Fabio Verissimo oldu. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Umut, Crespo, Kemen, Yusuf, Brnic, Piatek
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Carlos, Kostic, Fred, İsmail, Amrabat, Tadic, Talisca, Dzeko
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