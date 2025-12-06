Başakşehir-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

FENERBAHÇE'NİN ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor.

Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 1 puan farkla zirve takibini sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR'İN PERFORMANSI

Ligde çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Başakşehir, 16 puan ve averajla 9. sırada yer aldı.

Bu karşılaşmalarda 19 kez fileleri havalandıran turuncu-lacivertli ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, sahadan galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe'ye bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşatmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Harit, Fayzullayev, Shomurodov, Da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown (Levent), İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Duran.