Başakşehir-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.
- Fenerbahçe, ligde namağlup bir şekilde 32 puanla 2. sırada yer alırken, Başakşehir 16 puanla 9. sırada bulunuyor.
- Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Fenerbahçe'ye bu sezonki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken, yardımcı hakem olarak görev yapacak.
FENERBAHÇE'NİN ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR
Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor.
Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 1 puan farkla zirve takibini sürdürüyor.
BAŞAKŞEHİR'İN PERFORMANSI
Ligde çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Başakşehir, 16 puan ve averajla 9. sırada yer aldı.
Bu karşılaşmalarda 19 kez fileleri havalandıran turuncu-lacivertli ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.
Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, sahadan galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe'ye bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşatmaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Harit, Fayzullayev, Shomurodov, Da Costa
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown (Levent), İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Duran.