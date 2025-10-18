Başakşehir - Galatasaray maçının ilk 11'leri

- Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.
- Fatih Terim Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak.
- Maç, BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak.
Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER