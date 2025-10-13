Başakşehir, Güven Atalay ile profesyonel sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de, iç transferde hareketlilik yaşandı.

İstanbul temsilcisi, altyapıda forma giyen 16 yaşındaki kanat oyuncusu Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ"

Turuncu-lacivertli kulübün hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Güven'e başarılarının devamını diliyoruz.