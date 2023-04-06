Başakşehir maçı sonrası Galatasaray'da isyan

Süper Lig'in lideri Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir'i ağırladı.
Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanan konuk ekip yarı final biletini kaptı.
Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ın yönetimi sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken maç sonrası Galatasaray TV'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Fenerbahçe'ye eleştiri yağmuru vardı:
"Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz?
Galatasaray'a karşı yapılan oyun Türkiye Kupası'na da sıçradı ve Galatasaray'ın elenmesiyle noktalandı ama ligde durduramayacaksınız. Yönetimiyle, başkanıyla, taraftarıyla bu takım şampiyon olacak. VAR, Galatasaray maçlarında devreye girmiyordu, bu maçta bir anda ortaya çıktı ve aleyhine çalıştı. İki gol iptal edildi, iki top direğe takıldı. Dün Trabzonspor elendi, bugün Galatasaray elendi. Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nı vererek mi avutacaksınız? Lale Orta ve hakemlerine bunu soruyoruz. Lale Orta ve çocukları, 'Fenerbahçe ligi kazanamadı, Türkiye Kupası'nı onlara verelim' dediler herhalde.
"Emre Belözoğlu'nun atılması mizansendi"
Başakşehir'in bu maçta ittirildiğini, Emre Belözoğlu'nun atılmasının da tamamen makyaj olduğunu düşünüyorum. Bu bir mizansendi, formaliteydi. Zaten 5. dakikada Kerem'in golünün ofsayt çıktıktan sonra dizginleri alıp Başakşehir'e vermekti amaç. Mertens'in kalçasına çarpan topa el kararı verildi. Başakşehir'in attığı ilk golden sonra ofsayt çizgisi VAR tarafından çekilmedi. Başakşehir'in ikinci golü öncesi Kaan Ayhan'a faul verilmedi.. Mertens topa elle müdehale etmemesine rağmen el kararı verildi. Icardi'nin Kerem'e kafayla indirdiği pozisyonda rakibin elle topu engellemesine rağmen bu görmezden gelindi. 55'te Lima'nın koluna çarpan top penaltı verilmedi.