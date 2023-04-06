Başakşehir maçı sonrası Galatasaray'da isyan

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Süper Lig'in lideri Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir'i ağırladı.

Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanan konuk ekip yarı final biletini kaptı.

Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ın yönetimi sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken maç sonrası Galatasaray TV'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Fenerbahçe'ye eleştiri yağmuru vardı:

Galatasaray'a karşı yapılan oyun Türkiye Kupası'na da sıçradı ve Galatasaray'ın elenmesiyle noktalandı ama ligde durduramayacaksınız. Yönetimiyle, başkanıyla, taraftarıyla bu takım şampiyon olacak. VAR, Galatasaray maçlarında devreye girmiyordu, bu maçta bir anda ortaya çıktı ve aleyhine çalıştı. İki gol iptal edildi, iki top direğe takıldı. Dün Trabzonspor elendi, bugün Galatasaray elendi. Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nı vererek mi avutacaksınız? Lale Orta ve hakemlerine bunu soruyoruz. Lale Orta ve çocukları, 'Fenerbahçe ligi kazanamadı, Türkiye Kupası'nı onlara verelim' dediler herhalde.