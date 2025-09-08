Başakşehir, Nuri Şahin'le görüşüyor

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.
2023-2024 sezonu başında göreve getirilen genç teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucu vedalaşıldığı açıklandı.
Başakşehir yönetimi, Atan'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışına hız verdi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; turuncu-lacivertlilerin, son olarak Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapan Nuri Şahin ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Görüşmelerin olumlu seyretmesi halinde Başakşehir'in, kısa süre içinde 37 yaşındaki genç teknik adamı takımın başına getirmesi bekleniyor.
İLK MAÇI BEŞİKTAŞ'A KARŞI
Başakşehir'de altyapı koordinatörü Marco Pezzaiuoli, Beşiktaş maçında takımın başında olacak.
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Başakşehir, Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'a konuk olacak.
Bu kritik müsabaka 13 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.