Başakşehir - Trabzonspor maçının VAR'ı Cihan Aydın oldu

Süper Lig’in 13. haftasında bugün oynanacak Başakşehir-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 13:09
  • Başakşehir ile Trabzonspor, Süper Lig’in 13. haftasında Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak.
  • Maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR ise Cihan Aydın olacak.
  • Mücadelenin AVAR hakemi de Serkan Çimen.

Süper Lig’in 13. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, bugün saat 20.00’de Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Murat Temel yapacak.

VAR'DA AYDIN, AVAR'DA ÇİMEN GÖREV YAPACAK

Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak.

Müsabakada VAR’da Cihan Aydın, AVAR’da da Serkan Çimen görev yapacak.

