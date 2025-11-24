Başakşehir - Trabzonspor maçının VAR'ı Cihan Aydın oldu

- Başakşehir ile Trabzonspor, Süper Lig’in 13. haftasında Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak.
- Maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR ise Cihan Aydın olacak.
- Mücadelenin AVAR hakemi de Serkan Çimen.
Süper Lig’in 13. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, bugün saat 20.00’de Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Murat Temel yapacak.
VAR'DA AYDIN, AVAR'DA ÇİMEN GÖREV YAPACAK
Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak.
Müsabakada VAR’da Cihan Aydın, AVAR’da da Serkan Çimen görev yapacak.