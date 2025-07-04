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Başakşehir'de kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı

Başakşehir'de tecrübeli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Başakşehir'de kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig'de mücadele eden Başakşehir'de sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul temsilcisi, 2014 yılından bu yana takımda yer alan 36 yaşındaki kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.

"YUVAMIZDA BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ"

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Volkan Babacan ile bir yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Şampiyon kadromuzun önemli isimlerinden Volkan Babacan'a yuvamızda başarılarının devamını diliyoruz.

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