Başakşehir'de kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig'de mücadele eden Başakşehir'de sıcak bir gelişme yaşandı.
İstanbul temsilcisi, 2014 yılından bu yana takımda yer alan 36 yaşındaki kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.
"YUVAMIZDA BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ"
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Volkan Babacan ile bir yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Şampiyon kadromuzun önemli isimlerinden Volkan Babacan'a yuvamızda başarılarının devamını diliyoruz.