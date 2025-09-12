Başakşehir'de Nuri Şahin ile anlaşma sağlandı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Çağdaş Atan ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük için Nuri Şahin ile prensipte anlaştı.
Resmi açıklamanın 15 Eylül Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
RESMİ AÇIKLAMA PAZARTESİ
Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Şahin, kısa sürede dikkat çeken bir performans sergilemişti.
Ardından Borussia Dortmund teknik ekibine katılan Şahin, Edin Terzic'in yardımcılığını üstlendi.
ANTALYASPOR VE DORTMUND'U ÇALIŞTIRMIŞTI
2024-2025 sezonunda Dortmund'un başında 27 maçta 1,48 puan ortalaması yakalayan Şahin, şimdi yeniden Süper Lig'de boy gösterecek.