Başakşehir'de Nuri Şahin resmiyet kazandı

Süper Lig ekibi Başakşehir, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.
Yönetim, kısa süre içinde yeni hocayı belirledi ve resmi açıklamayı yaptı.
Başakşehir, yaptığı duyuruda Nuri Şahin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
NURİ ŞAHİN RESMEN AÇIKLANDI
Ayrıca resmi imza töreninin pazartesi günü yapılacağı da duyuruldu.
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir.
ANTALYASPOR VE DORTMUND'U ÇALIŞTIRMIŞTI
Öte yandan futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Şahin, kısa sürede dikkat çeken bir performans sergilemişti.
Ardından Borussia Dortmund teknik ekibine katılan Şahin, Edin Terzic'in yardımcılığını üstlendi.
2024-2025 sezonunda Dortmund'un başında 27 maçta 1,48 puan ortalaması yakalayan Şahin, şimdi yeniden Süper Lig'de boy gösterecek.