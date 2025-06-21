Başakşehir'den rekor santrfor transferi

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Başakşehir, önemli bir transferi bitirme aşamasına geldi.

Krzysztof Piatek ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, İtalya Serie A temsilcisi Roma'nın santrforu Eldor Shomurodov için yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştı.

KULÜP TARİHİNDE REKOR OLACAK

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Başakşehir, 29 yaşındaki Özbek forvet için Roma'ya 8 ila 10 milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor.

Bu transfer, kulüp tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak kayıtlara geçecek.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Roma formasıyla 37 resmi maça çıkan Eldor Shomurodov, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Daha önce Özbekistan'da Mashal ve Bunyodkor; ardından ise Avrupa'da Rostov, Genoa, Spezia ve Cagliari gibi takımların formasını giydi.