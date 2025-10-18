Başakşehir'in Galatasaray karşısında golü VAR'dan döndü

- Başakşehir'in Galatasaray'a 47. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
- Eldor Shomurodov'un tamamladığı pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi.
- VAR incelemesi 3 dakika sürdü ve oyun endirekt atışla devam etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında konuk takım Başakşehir'in golü VAR'dan döndü.
İPTAL EDİLDİ
Başakşehir'in Galatasaray karşısında 47. dakikada Eldor Shomurodov ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Deniz Türüç, ceza sahası içine getirdiği topu son çizgiye inmeden ortaladı.
Crespo'nun ilk vuruşu vuruşu yakın direkten, ikinci vuruşu üst direkten döndü.
Dönen topu Shomurodov tamamladı.
3 dakika civarında süren incelemenin ardından VAR Hakemi Sarper Barış Saka pozisyonun ofsayt olduğu bilgisini geçti ve oyun endirekt atışla başladı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)