Başakşehir'in golcüsüydü: Krzysztof Piatek'in yeni adresi belli oldu

Haber Merkezi

Süper Lig'de Başakşehir formasıyla başarılı bir sezon geçiren Krzysztof Piatek için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme gelmişti.

Buna göre Katar ekibi Al-Duhail ile Başakşehir arasında Piatek'in transferi için bir süredir görüşmeler yürütüldüğü aktarılmıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI: BAŞAKŞEHİR 11 MİLYON EURO KAZANACAK

Konuyla ilgili iki tarafın anlaşmaya yakın olduğu ve transferin bitebileceği aktarılmıştı.

Yaşananların ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ertan Süzgün'ün aktardığına göre Piatek, Al Duhail ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Piatek'in transferinden Başakşehir'in 11 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMEYE GİTTİ

Son olarak ise sosyal medyada yayınlanan bir karede Piatek'in bir dizi sağlık taramasından geçmek için Katar'a gittiği aktarıldı.

Paylaşılan fotoğrafta Piatek'in Katar Havalimanı'nda olduğu görüldü.

47 MAÇTA 31 GOL ATTI

Öte yandan 2024/25 sezonunda İstanbul ekibi ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Piatek, 31 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.