Abone ol: Google News

Başakşehir’in Süper Lig’de galibiyet özlemi 4 maça çıktı

Süper Lig’in 9. haftasında evinde Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Başakşehir’in 3 puan hasreti 4 maça çıktı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 22:27
Başakşehir’in Süper Lig’de galibiyet özlemi 4 maça çıktı
  • Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildi.
  • Bu mağlubiyetle birlikte galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
  • Başakşehir, 22 Ekim'de Rizespor ile karşılaşacak.

Başakşehir, Süper Lig’in 9. haftasında konuk ettiği Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte turuncu-lacivertliler, üst üste 4 maçtır kazanamadı.

Sezona Teknik Direktör Çağdaş Atan ile başlayan Başakşehir, 2 maçta sahadan beraberlikle ayrılmasının ardından göreve Nuri Şahin’i getirmişti.

4 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Şahin yönetiminde ligin 1. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup eden İstanbul ekibi, sırasıyla Beşiktaş, Konyaspor ve Göztepe’ye yenildi.

Bu süreçte 7. hafta maçında evinde oynadığı Alanyaspor ile berabere kaldı.

SIRADAKİ MAÇ RİZESPOR

Başakşehir, 3. hafta erteleme maçında Rizespor ile deplasmanda 22 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Eshspor Haberleri