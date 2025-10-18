Başakşehir’in Süper Lig’de galibiyet özlemi 4 maça çıktı

- Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildi.
- Bu mağlubiyetle birlikte galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
- Başakşehir, 22 Ekim'de Rizespor ile karşılaşacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Başakşehir, Süper Lig’in 9. haftasında konuk ettiği Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte turuncu-lacivertliler, üst üste 4 maçtır kazanamadı.
Sezona Teknik Direktör Çağdaş Atan ile başlayan Başakşehir, 2 maçta sahadan beraberlikle ayrılmasının ardından göreve Nuri Şahin’i getirmişti.
4 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR
Şahin yönetiminde ligin 1. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup eden İstanbul ekibi, sırasıyla Beşiktaş, Konyaspor ve Göztepe’ye yenildi.
Bu süreçte 7. hafta maçında evinde oynadığı Alanyaspor ile berabere kaldı.
SIRADAKİ MAÇ RİZESPOR
Başakşehir, 3. hafta erteleme maçında Rizespor ile deplasmanda 22 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.