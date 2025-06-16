Bayern Münih'ten 10 gol yiyen kalecinin asıl mesleği ortaya çıktı

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Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Bayern Münih, Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City ile karşılaştı.

Mücadele, Alman ekibinin 10-0'lık gibi ezici üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada skorun yanı sıra dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

HEM DEPO GÖREVLİSİ HEM FUTBOLCU...

Auckland City’nin kalesini koruyan Conor Tracey'in gerçek mesleğinin depo görevlisi olduğu belirlendi.

2019’dan bu yana Auckland City forması giyen Tracey için tam zamanlı bir iş olmayan futbol, onu Yeni Zelanda’da bir ilaç şirketinin deposunda forklift operatörlüğü yapmaya yöneltti.

TURNUVAYA KATILMAK İÇİN İŞİNDEN İZİN ALMAK ZORUNDA KALDI

28 yaşındaki Tracey, turnuvaya katılabilmek için işinden izin almak zorunda kaldı.

Verdiği röportajda şu sözlerle içini dökmüştü:

“Yıllık iznimle ücretsiz iznimi birleştirerek kullanmam gerekecek. Kira, faturalar ve benzeri şeyler konusunda biraz sıkıntı çekeceğim ama Bayern, Benfica ve Boca gibi takımlarla oynamak için buna kesinlikle değer.”

"DEPODA ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM VE AYNI ZAMANDA FUTBOLCUYUM"

Futbol ve işi bir arada yürütmeye çalışan Tracey, hayatın zorluklarını da şöyle anlatıyor:

"Depoda çalışmak zorundayım ve aynı zamanda futbolcuyum... Güneşi hiç görmüyoruz, çünkü bütün gün işteyiz, antrenmana gidiyoruz ve sonra akşam 21.00- 21.30 gibi eve dönüyoruz. Ailesi olan bazı oyuncular için bu çok zor."

Öte yandan Auckland City kadrosundaki birçok oyuncu gibi Tracey de geçimini sağlamak için başka bir işle meşgul.

Hatta kulüp, bazı oyuncuları iş yerlerinden izin alamadıkları için turnuva için ABD’ye götüremedi.