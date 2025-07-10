Bayram Bektaş: Sezon sonu hep beraber mutlu olmak istiyoruz

TFF 2‘nci Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de bin 800 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştiriyor.

Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Akdeniz ekibinin teknik direktörü Bayram Bekaş, kamp çalışmalarının iyi gittiğini söyledi.

"İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER"

Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

Erciyes’i tercih ettik. İyi ki de tercih etmişiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel tesis ve olanaklar sundu. Kondisyon, kuvvet, dayanıklılık, hazırlık maçı her şeyi çalışabileceğimiz bir ortam. Daha önce Kayserispor’da ve Samsunpor’da görev yaparken de burada kamp yapmıştık. Kayseri çok sevdiğim bir şehir. Hatta, 2’nci dönem kampını da burada geçireceğiz. Son dönem de Bolu’ya gideceğiz. En iyi şekilde hazırlanıp sezona iyi başlamak istiyoruz. Antrenmanlarımız gayet iyi geçiyor. Her geçen gün de transferlerimiz takıma katılıyor. Takımın yüzde 90’ını kurduk diyebiliriz. Duruma göre kampın sonuna doğru ihtiyaç olan mevkilere takviye yapabiliriz. Şu anki durumumuz gayet iyi. İyi gidiyoruz. Yönetimimizden gayet iyi elinden gelen her şeyi yapıyor. İnşallah onları da mahcup etmeyeceğiz. Güzel bir aile ortamı var. İnşallah böyle devam eder.

"ŞAMPİYON BİR TAKIMA GELDİM"

Kendisine sunulan projeyi beğenerek İstiklalspor’a geldiğini belirten Bayram Bektaş, şu şekilde konuştu:

Geçen sene şampiyon olan bir takıma geldim. Başkanımız bu yıl da hedefin aynı olduğunu ve yine şampiyon olmak istediklerini söyledi. Güzel bir projeden bahsetti. Benim için lig hiç önemli değil. Sadece işimi yapmak istediğim bir takımda olmak istediğimi söylemiştim. Başkanımız da bu projeden bahsedince ben de bu projeye dahil olmak istedim. Bugün buradayım. Yol haritamızı da düzgün şekilde çiziyoruz. Bunu da lige yansıtırsak sezon sonu inşallah hep beraber mutlu oluruz.

"UZUN VADEDE SÜPER LİG HEDEFİ"

Kendisine sunulan projenin hedefinde Süper Lig olup olmadığının sorulması üzerine ise Bektaş, şu şekilde konuştu:

Uzun vadede öyle konuşuldu. Biliyorsunuz şehrimiz yaralarını sarıyor. Hem biraz da insanlarımızın deprem psikolojisinden çıkıp spor aktivitesine dahil olup ailesi ile maça gelip takımlarını desteklesinler diye güzel bir oluşum var. Stadyum projemiz var. Bunun yanında basketbol takımımız şampiyon oldu. Bunun sürdürmek adına en azından bir üst lige çıkabilirsek hedefimiz bu. Daha sonraki düşüncelerimizi yine dile getiririz.

"HER TEKLİFE AÇIĞIM"

Teknik direktör olarak yeni maceraya çıktığına da vurgu yapan Bektaş, şunları dedi:

Ben her teklife açığım. 3’üncü ligden de teklif gelebilir. Kabul edip, etmemek bizim elimizde. Projeye inanmazsın kabul etmezsin. İnanırsın ‘evet’ dersin. Ben inandığım için buradayım. Çok güzel bir camiaya geldiğimi biliyorum. Ortam gayet iyi. Ben sadece işimi yapmak istiyorum. Burası da benim için uygun bir ortam olduğu için buradayım.

"AY YILDIZ İÇİN BÜTÜN TEKNİK DİREKTÖRLER SEFERBER OLUR"

Milli takımda Şenol Güneş’in yardımcılığını yaptığı dönem hakkında da konuşan Bayram Bektaş, şu ifadeleri kullandı: