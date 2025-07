Bayram Bektaş: Sezon sonu hep beraber mutlu olmak istiyoruz

TFF 2‘nci Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de bin 800 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştiriyor.

Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Akdeniz ekibinin teknik direktörü Bayram Bekaş, kamp çalışmalarının iyi gittiğini söyledi.

"İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER"

Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

Erciyes’i tercih ettik. İyi ki de tercih etmişiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel tesis ve olanaklar sundu. Kondisyon, kuvvet, dayanıklılık, hazırlık maçı her şeyi çalışabileceğimiz bir ortam. Daha önce Kayserispor’da ve Samsunpor’da görev yaparken de burada kamp yapmıştık. Kayseri çok sevdiğim bir şehir. Hatta, 2’nci dönem kampını da burada geçireceğiz. Son dönem de Bolu’ya gideceğiz. En iyi şekilde hazırlanıp sezona iyi başlamak istiyoruz. Antrenmanlarımız gayet iyi geçiyor. Her geçen gün de transferlerimiz takıma katılıyor. Takımın yüzde 90’ını kurduk diyebiliriz. Duruma göre kampın sonuna doğru ihtiyaç olan mevkilere takviye yapabiliriz. Şu anki durumumuz gayet iyi. İyi gidiyoruz. Yönetimimizden gayet iyi elinden gelen her şeyi yapıyor. İnşallah onları da mahcup etmeyeceğiz. Güzel bir aile ortamı var. İnşallah böyle devam eder.