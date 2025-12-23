Abone ol: Google News

Bodrum FK ile Amed SK yenişemedi

1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında Amed SK ile golsüz berabere kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 00:06 Güncelleme:
Bodrum FK ile Amed SK yenişemedi
  • Bodrum FK, 1. Lig'in 18. haftasında Amed SK ile golsüz berabere kaldı.
  • Bu sonuçla Amed SK 36 puanla 2. sırada, Bodrum FK ise 32 puanla 4. sırada yer aldı.
  • Gelecek hafta Amed SK, Iğdır FK'yi, Bodrum FK ise Sarıyer'i karşılayacak.

1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında Amed SK'yi konuk etti.

BODRUM’DA GOL SESİ ÇIKMADI

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Amed SK, 36 puanla 2. sırada, Bodrum FK de 32 puanla haftayı 4. sırada kapattı.

Ligde gelecek hafta Amed SK, Iğdır FK'yi konuk edecek. Bodrum FK, deplasmanda Sarıyer'e konuk olacak.

Eshspor Haberleri