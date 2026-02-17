Victor Osimhen ve Mauro Icardi, Juventus'un başına bela oluyor!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşı karşıya geliyor...

Bu akşam oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılıların golcü isimleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen'le ilgili istatistikler dikkat çekiyor.

ICARDI, JUVENTUS'A KARŞI 10 GOL KATKISIYLA OYNADI

Buna göre Icardi ve Osimhen, İtalya kariyerlerinde Torino temsilcisine karşı toplam 20 maçta 14 gole doğrudan katkı sağladı.

Icardi, Sampdoria ve Inter formalarıyla Juventus'a karşı 13 maçta boy gösterdi.

Tecrübeli golcü, siyah-beyazlılara Sampdoria formasıyla 3 gol, 1 asist yaparken, Inter formasıyla ise 5 gol, 1 asist ile oynadı.

OSIMHEN'DEN DE 4 GOLLÜK KATKI GELDİ

Sarı-kırmızılıların bir diğer golcüsü Victor Osimhen ise Napoli formasıyla Juventus'a karşı 7 maçta forma şansı buldu.

Nijeryalı yıldız bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

SPALLETTI'DEN İKİ GOLCÜYE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Öte yandan Galatasaray'a karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray'ın yıldız golcüleri Icardi ve Osimhen hakkında konuşmuştu.

İki santrforun da farklı özellikleri olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Osimhen ve Icardi çok güçlü futbolcular, özellikleri birbirinden farklı. Her ikisi birlikte oynadıklarında 9 numara ansiklopedisi yaratabilirler. Forvet olarak ikisi de nasıl davranacaklarını çok iyi biliyor. Bir tanesi kaos yaratıyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı biliyor. İkisinin de olağanüstü yetenekleri var. Bunun çözümü; onları olabildiğince toptan uzak tutmak. Galatasaray'ın kalitesi bizim için güçlük oluşturur." ifadelerini kullanmıştı.