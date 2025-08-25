Abone ol: Google News

Benfica-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 11:08
Benfica-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele eden Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de ağırladığı Benfica'yla golsüz berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler tur şansını, bu skorla birlikte Portekiz'e bıraktı.

FENERBAHÇE'YE TANIDIK HAKEM

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında ise çarşamba günü Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu mücadelenin hakemi belli de oldu...

DERBİYİ YÖNETEN VINCIC ATANDI 

Benfica ile Fenerbahçe arasındaki rövanş karşılaşmasını Slavko Vincic yönetecek.

Vincic, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten mücadeleyi yönetmişti.

Eshspor Haberleri