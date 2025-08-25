Benfica-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele eden Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de ağırladığı Benfica'yla golsüz berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler tur şansını, bu skorla birlikte Portekiz'e bıraktı.

FENERBAHÇE'YE TANIDIK HAKEM

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında ise çarşamba günü Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu mücadelenin hakemi belli de oldu...

DERBİYİ YÖNETEN VINCIC ATANDI

Benfica ile Fenerbahçe arasındaki rövanş karşılaşmasını Slavko Vincic yönetecek.

Vincic, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten mücadeleyi yönetmişti.