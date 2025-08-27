Benfica - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almak için Benfica deplasmanına çıkıyor...

Sarı-lacivertliler bu kapsamda, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.

Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

BENFICA'YI ELEYİP ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAK İSTİYORUZ

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Slavko Vincic, geçen sezon Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

KAZANIRSA 17 YIL SONRA DEVLER LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 17 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

DEPLASMAN KARNESİ

Portekiz'in Benfica ekibi karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.

1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.

İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE'DE EKSİK

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosundan çıkarılmıştı. Bu futbolcunun yerine Kadıköy'de oynanan ilk müsabakada, Cengiz Ünder kadroya dahil edilmişti.

Cengiz Ünder, bu müsabakada da UEFA'ya verilen listede Cenk Tosun'un yerine kadroda yer alacak.

BENFICA İLE 8. MAÇ

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynayacak.

Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.