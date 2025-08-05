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Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle Nice maçı öncesi yapılan son antrenmana katılmadığını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.08.2025 15:08
Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynayacakları Nice karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

Takımda, son dönemde adı Fenerbahçe ile transfer iddialarında geçen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

SAKATLIĞI NEDENİYLE ANTRENMANA ÇIKMADI 

Benfica’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Kerem Aktürkoğlu’nun sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle bugünkü idmanda takım arkadaşlarıyla birlikte olamadığı duyuruldu.

Oyuncunun durumu, Nice ile oynanacak kritik maç öncesi soru işareti yarattı.

Benfica’da yaşanan bu gelişme, hem teknik ekibi hem de taraftarları endişelendirdi.

NICE MAÇINDA YOK 

Aktürkoğlu’nun sakatlığının seyri, önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerle netlik kazanacak.

Öte yandan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlık nedeniyle Nice maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Eshspor Haberleri