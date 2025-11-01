Abone ol: Google News

Benjamin Bouchouari, direkt kırmızı kart gördü

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, 90’ıncı dakikada Sallai’ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 22:11
Benjamin Bouchouari, direkt kırmızı kart gördü
  • Trabzonspor'un oyuncusu Benjamin Bouchouari, Sallai’ye yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü.
  • Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maç 0-0 berabere bitti.
  • Bu sonucun ardından Galatasaray 29, Trabzonspor 24 puana ulaştı.

Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29’a, Trabzonspor ise 24’e yükseltti.

Müsabakanın son anlarında ise konuk takım bordo-mavililer, sahada 10 kişi kaldı.

Karadeniz ekibinin, Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, sadece 7 dakika oyunda kalabildi.

Benjamin Bouchouari: Maç öncesi Kur’an dinliyorum Benjamin Bouchouari: Maç öncesi Kur’an dinliyorum

DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

83’üncü dakikada Oleksandr Zubkov’un yerine oyuna dahil olan Faslı futbolcu, 90’ıncı dakikada Rolland Sallai’ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

Eshspor Haberleri