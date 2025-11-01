Benjamin Bouchouari, direkt kırmızı kart gördü

- Trabzonspor'un oyuncusu Benjamin Bouchouari, Sallai’ye yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü.
- Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maç 0-0 berabere bitti.
- Bu sonucun ardından Galatasaray 29, Trabzonspor 24 puana ulaştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29’a, Trabzonspor ise 24’e yükseltti.
Müsabakanın son anlarında ise konuk takım bordo-mavililer, sahada 10 kişi kaldı.
Karadeniz ekibinin, Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, sadece 7 dakika oyunda kalabildi.
DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ
83’üncü dakikada Oleksandr Zubkov’un yerine oyuna dahil olan Faslı futbolcu, 90’ıncı dakikada Rolland Sallai’ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)