Benjamin Sesko, Arsenal ile anlaştı

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Premier Lig devi Arsenal, transferde ilk hamlesini forvet hattı için yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal, RB Leipzig forması giyen Benjamin Sesko ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

SESKO'YLA ANLAŞMA TAMAM

Arsenal, Sloven oyuncu için transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor ve değerinin 80-100 milyon euro arasında olacağı tahmin ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Leipzig formasıyla 45 maça çıkan Sesko, 21 gol 6 asistlik performans sergiledi.