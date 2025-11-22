Bertuğ Yıldırım'dan sürpriz evlenme teklifi Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım, model sevgilisi Oriana Correia Gomes’e bir teknede evlenme teklifi etti. Yıldırım'ın teklif sırasındaki şarkı tercihi ise dikkatlerden kaçmadı...

Göster Hızlı Özet Bertuğ Yıldırım, model sevgilisi Oriana Correia Gomes'e bir teknede evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifinde Azer Bülbül şarkısı seçti ve bu sosyal medyada dikkat çekti.

Başakşehir forması giyen Yıldırım, bu sezon 2 maçta forma giydi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Başakşehir'de top koşturan Bertuğ Yıldırım, bu kez saha dışı bir olayla gündeme geldi. Yıldırım, bir süredir birlikte olduğu 24 yaşındaki Portekizli model Oriana Correia Gomes'le evlilik yolunda ilk adımı attı. Bertuğ Yıldırım, Gomes'e bir teknede evlenme teklifi etti. AZER BÜLBÜL'LÜ EVLİLİK TEKLİFİ Yıldırım'ın evlilik teklifinde seçtiği şarkı ise Azer Bülbül'den oldu. Sosyal medyada gündem olan evlilik teklifine çok sayıda yorum yapıldı. Öte yandan Bertuğ Yıldırım, bu sezon Başakşehir forması ile toplam 2 resmi maçta forma şansı buldu.

