Beşiktaş 3 futbolcusundan eksik çalıştı Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor maçınının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.