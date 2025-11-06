Abone ol: Google News

Beşiktaş 3 futbolcusundan eksik çalıştı

Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor maçınının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 14:15
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.

3 İSİM KATILMADI 

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Eshspor Haberleri