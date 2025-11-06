Beşiktaş 3 futbolcusundan eksik çalıştı

- Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazırlıklarını sürdürdü.
- Sakat Rafa Silva ve Necip Uysal ile izinli Gabriel Paulista idmanda yoktu.
- Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıyla tamamlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.
3 İSİM KATILMADI
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.