Beşiktaş açıkladı: El Bilal Toure...

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği El Bilal Toure'nin transfer şartlarını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

KAP GELDİ

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

ATALANTA DA AÇIKLADI

Beşiktaş'tan önce transfer için resmi açıklamayı yapan Atalanta ise El Bilal Toure'nin belirli şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelecek satın alma opsiyonu ile birlikte Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Toure, Alman ekibinde çıktığı 17 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.