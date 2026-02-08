Beşiktaş - Alanyaspor maçının ilk 11'leri

- Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Dolmabahçe'de saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Mücadelenin VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak.
İLK 11'LER
Alanyaspor'un ilk 11'i belli olmamıştır.