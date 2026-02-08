Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk

- Beşiktaş-Alanyaspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır olacak.
Süper Lig'in 21. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Temel yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.
VAR HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK
Müsabakada VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da ise Mehmet Kısal görev yapacak.