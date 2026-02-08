Abone ol: Google News

Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk

Süper Lig’de bugün oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 12:38
Süper Lig'in 21. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Temel yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

VAR HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Müsabakada VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da ise Mehmet Kısal görev yapacak.

