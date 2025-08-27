Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile yolları ayırdı

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure ve Tiago Djalo'yu renklerine bağlayan siyah-beyazlı takımda bir veda yaşandı.

Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi.

Siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki oyuncuya 1 milyon 750 bin euro fesih tazminatı ödeyecek.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir.

50 MAÇA ÇIKTI

2.1 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli futbolcu, 2023 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 50 resmi maça çıktı.

Chamberlain, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle mücadele etti.