Beşiktaş - Antalyaspor maçında Mircea Lucescu unutulmadı

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor’u konuk etti.

Beşiktaş’ta daha önce şampiyonluk yaşayan teknik direktör Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 80 yaşında hayatını kaybetmişti.

LUCESCU UNUTULMADI

Siyah-beyazlıların, Antalyaspor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde unutulmadı.

Maç öncesinde stadyum hoparlörlerinde tecrübeli teknik adamın vefatıyla yaşanan üzüntü dile getirilirken, skorboardlarda da Lucescu’nun 100’üncü yıl şampiyonluk kupasını kaldırması ve siyah-beyazlı takımda görev yaptığı zamanlardaki anılara yer verildi.

Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular da ısınma hareketleri öncesinde sahaya "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu" pankartıyla çıktı.

Mücadele öncesinde Rumen teknik adam için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, tribünler de "I Love You Luce" şeklinde tempo tuttu.