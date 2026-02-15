Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında mağlup olmuyor

- Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yendi.
- Bu sonuçla, siyah-beyazlılar Başakşehir deplasmanındaki son 4 maçında yenilmedi.
- Beşiktaş, bu süreçte 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi.
SON YENİLGİ 2021-2022 SEZONUNDA
Beşiktaş, söz konusu süreçte rakibini 1 kez mağlup ederken, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, Başakşehir deplasmanındaki son mağlubiyetini 2021-22 sezonunda 3-2'lik skorla almıştı.