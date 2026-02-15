Abone ol: Google News

Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında mağlup olmuyor

Beşiktaş, Süper Lig'de karşılaştığı ve 3-2 mağlup ettiği Başakşehir'e karşı deplasmanda son 4 maçtır kaybetmiyor.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 22:18
  • Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yendi.
  • Bu sonuçla, siyah-beyazlılar Başakşehir deplasmanındaki son 4 maçında yenilmedi.
  • Beşiktaş, bu süreçte 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

SON YENİLGİ 2021-2022 SEZONUNDA

Beşiktaş, söz konusu süreçte rakibini 1 kez mağlup ederken, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Başakşehir deplasmanındaki son mağlubiyetini 2021-22 sezonunda 3-2'lik skorla almıştı.

