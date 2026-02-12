Abone ol: Google News

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 19:25
Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
  • Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti.
  • Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı.
  • Çalışma, ısınma koşuları, pas çalışması ve taktik uygulamalarla tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

İDMANDAN NOTLAR

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Eshspor Haberleri