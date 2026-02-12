Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

- Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti.
- Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı.
- Çalışma, ısınma koşuları, pas çalışması ve taktik uygulamalarla tamamlandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
İDMANDAN NOTLAR
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi.