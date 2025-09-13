Beşiktaş - Başakşehir: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor...

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ'IN 2 MAÇ EKSİĞİ BULUNUYOR

Ligde 2 maçı eksik Beşiktaş, 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamadı.

Avrupa kupalarına veda eden ve ligde iki maçta da puan kayıpları yaşayan turuncu-lacivertliler, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin teknik direktörlük görevini yaptığı Başakşehir, ligde 13. basamakta bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Taylan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal, Cerny, Rafa, Orkun, Toure, Abraham

Başakşehir: Volkan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Feyzullayev, Shomurodov

EKSİKLER

Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

Başakşehir'de ise sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke, Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN, 1386 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ TARAFTARININ ÖNÜNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı.

Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı.

Toplam 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.