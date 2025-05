Beşiktaş’ta 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Gürkan Aksoy, düzenlediği basın toplantısıyla hem yönetim kurulunu tanıttı hem de plan ve projelerinden bahsetti.

"BEŞİKTAŞ'I HER ŞEYİN ÖNÜNDE TUTANLARIZ"

Beşiktaş’ı her şeyin önünde tuttuklarını dile getirerek sözlerine başlayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

Biz her şeyden önce taraftarız, sadece Beşiktaşlıyız. Her maça boynunda atkıyla gidenleriz. Beşiktaş’ı amasız, fakatsız sevenleriz. Beşiktaş’ı sevilmek için değil zaten sevdiğimiz için armanın peşinde olanlarız. Tribünlerden gelen Beşiktaş’ı her şeyin önünde tutanlarız.