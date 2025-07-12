Beşiktaş bombayı patlattı: Orkun Kökçü İstanbul'a geldi

Beşiktaş, çok istediği Orkun Kökçü transferini bitirdi...

Siyah-beyazlıların yeni transferi Orkun Kökçü, Hollanda'da siyah-beyazlı taraftarlar tarafından İstanbul'a uğurlandı.

Yolculuk sırasında Beşiktaş'tan paylaşım geldi.

ORKUN, BAŞKAN ADALI'YLA BİRLİKTE İSTANBUL'A İNDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan videoda Orkun Kökçü "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!" açıklamasını yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar, 24 yaşındaki milli futbolcunun bu videosunu kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Ve Beşiktaş'a imza için yola çıkan Orkun Kökçü, başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a geldi...

Orkun siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları eşliğinde karşılandı.

İLK RÖPORTAJINI VERDİ

İlk röportajını veren Orkun Kökçü, duygusal anlar yaşadı.

"Çok heyecanlıyım, duygusalım da. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullanan Kökçü, gözyaşlarına hakim olamadı.

"KENDİSİNE, AİLESİNE DİK DURUŞLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamasında, şöyle dedi:

Orkun Kökçü, yuvasına hoş geldi. Kendisine, ailesine dik duruşları için teşekkür ediyorum. Bizim gibi çok kararlıydılar. Zor şeyler, kararlılığınızı gösterdiğinizde başarıya ulaşıyor. Camiamız için hayırlı olsun. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eder. Çok başarılar yaşarız hep birlikte. Hepimize hayırlı olsun.

"AİLEME KAVUŞTUM"

Orkun Kökçü taraftarlara da bir mesaj verdi.

Kökçü, şu sözleri sarf etti:

Beşiktaş benim ailem. Aileme kovuştum. Şampiyonluklara oynayacağız. Herkes bundan emin olsun. Beşiktaş taraftarları emin olsun. Çok iyi kadro kuruyoruz. Beşiktaş için her şeyimizi vereceğiz.

İMZA TÖRENİ YARIN

Sosyal medyada organize olan siyah-beyazlılar, “Beşiktaş’ın çocuğu Orkun Kökçü” diyerek tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri ve imza sürecinin ardından takıma resmi olarak katılması bekleniyor.

Son olarak ise Beşiktaş Kulübü, 13 Temmuz Pazar günü Orkun Kökçü'ye Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.